Fünftes Saisontor für Galatasaray: Sané unterstreicht Topform

Nationalspieler Leroy Sané präsentiert sich bei Galatasaray Istanbul weiter in Topform. Der 29-Jährige erzielte beim 3:2 (2:0) gegen Samsunspor in der türkischen Fußball-Liga seinen fünften Saisontreffer und legte einen weiteren auf. Galatasaray festigte mit dem Heimsieg die Tabellenführung und liegt vorerst vier Zähler vor dem Stadtrivalen Fenerbahce.

Sané, der zuletzt auch in der Nationalmannschaft wieder starke Leistungen gezeigt hatte, traf zunächst mit einem überlegten Linksschuss (8.) zur frühen Führung für seinen neuen Klub. Das 2:0 von Victor Osimhen legte er auf. Der Nigerianer Osimhen war es auch, der in der Nachspielzeit (90.+2) zum Sieg für Galatasaray traf. Auch der frühere Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan stand in der Startelf der Istanbuler.