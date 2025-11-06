Genua: De Rossi folgt als Trainer auf Vieira

Der italienische Ex-Weltmeister Daniele De Rossi folgt beim CFC Genua auf den glücklosen Trainer Patrick Vieira. Dies teilte der schlecht in die Saison gestartete italienische Fußball-Erstligist am Donnerstag mit. Der Franzose Vieira, der 1998 im eigenen Land Weltmeister geworden war, war am vergangenen Samstag zurückgetreten.

Genua machte keine Angaben zur Vertragslaufzeit des neuen Trainers. De Rossi, Weltmeister von 2006, habe bereits am Donnerstag eine erste Einheit mit dem Team absolviert, am Sonntag (15.00 Uhr/DAZN) gibt er sein Debüt auf der Trainerbank beim Heimspiel gegen die AC Florenz, bei der Robin Gosens unter Vertrag steht.

De Rossi (42) hatte zuletzt die AS Rom trainiert, dort war er im September 2024 freigestellt worden. Unter Vieira hatte Genua lediglich drei Punkte aus den ersten neun Saisonspielen geholt. Am Montag gelang beim 2:1 (1:0) bei Sassuolo Calcio der erste Saisonsieg - unter Interimstrainer Roberto Murgita.