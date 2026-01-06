Glasner: United-Gerüchte "Zeitverschwendung"

Teammanager Oliver Glasner vom englischen Pokalsieger Crystal Palace hat Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu Manchester United zurückgewiesen. "Ich bin Crystal-Palace-Manager. Es macht keinen Sinn und ist Zeitverschwendung für Sie, mich weiter zu fragen. Ich spreche nicht über andere Klubs", sagte der Österreicher am Dienstag.

Glasner gilt als einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge des am Montag von den Red Devils entlassenen Portugiesen Ruben Amorim. Würde er selbst Geld darauf setzen, dass er ihn beerben wird? "Mein Vertrag hat einen Paragraphen, der besagt, dass ich nicht wetten darf", meinte der frühere Wolfsburger und Frankfurter Coach, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Gespräche über eine Verlängerung liegen auf Eis. "Ich kann auch keine Insider-Informationen geben, weil ich damit ebenfalls meinen Vertrag brechen würde", sagte Glasner (51) mit einem Lächeln.

Zur Bedeutung von Vertragslaufzeiten äußerte sich Glasner skeptisch: "Selbst wenn ich einen neuen Vertrag unterschreibe, könnten Sie mich jeden Tag fragen: Was ist die Zukunft? Ruben Amorim sagte, er habe noch 18 Monate - und er ist nicht mehr Manager" von United.