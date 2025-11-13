Goretzka verspürt "großen Hunger" auf Erfolge

Nach vielen Misserfolgen bei großen Turnieren will Leon Goretzka mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026 für Furore sorgen. "Wir haben diese Niederlagen gehabt, das frühe Ausscheiden in der Gruppenphase, Dinge, die in Deutschland sehr selten sind. Entsprechend groß ist der Hunger und die Gier, das zu ändern", sagte der 30-Jährige im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Mit Goretzka scheiterte die DFB-Auswahl bei den WM-Endrunden 2018 und 2022 in der Vorrunde. Auch die Europameisterschaften 2021 und 2024 endeten schon vor dem Halbfinale. "Klar, bei EM und WM haben wir nicht gerade gut ausgesehen, vor allem, wenn man es mit der 'Generation' davor vergleicht, die da sehr erfolgsverwöhnt waren, die eigentlich immer das Halbfinale erreicht und natürlich auch 2014 den großen Titel gewonnen haben", sagte der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München.

Ein starker Bayern-Block in der Nationalmannschaft sei "traditionell schon immer wichtig gewesen", sagte Goretzka: "Es hilft generell, wir kennen uns sehr gut. Das Thema Eingespieltheit wird dadurch etwas leichter. Wir sind natürlich mit einem gewissen Selbstvertrauen angereist, bei uns läuft es im Verein sehr gut, wir sind in einem guten Flow und versuchen, das natürlich auch in die Nationalmannschaft mitzunehmen und zu übertragen."

Goretzka sieht sich in der DFB-Auswahl als Führungsspieler. "Ich bin jetzt der zweitälteste Spieler hier, habe ich schockierenderweise feststellen müssen. Ich habe das ein oder andere erlebt in meiner Karriere", sagte er. Er wolle daher die "vielen jungen Spieler" im A-Kader "ins Boot holen, ihnen etwas mitgeben und vorangehen".

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann will sich mit zwei Siegen in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und am Montag (20.45 Uhr/ZDF) gegen die Slowakei in Leipzig für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifizieren.