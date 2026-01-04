Gosens feiert Last-Minute-Sieg mit Florenz

Robin Gosens hat mit dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz einen wichtigen Sieg im Rennen um den Klassenerhalt in der Serie A gefeiert. Das Team des 31-Jährigen gewann am Sonntag dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) gegen US Cremonese und sprang vom letzten auf den vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt drei Punkte.

Gosens wurde in der 66. Minute eingewechselt und durfte in den Schlusssekunden jubeln: Der ebenfalls eingewechselte Moise Kean erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer. Für Florenz war es erst der zweite Saisonsieg im 18. Saisonspiel, den ersten hatte das Team am 16. Spieltag gefeiert.