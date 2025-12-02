Haaland rekordträchtig: Nächster knapper Sieg für City

Stürmerstar Erling Haaland hat mit Manchester City einen Rekord und den nächsten turbulenten Sieg in der Premier League gefeiert. Beim FC Fulham gewann das Team von Trainer Pep Guardiola knapp mit 5:4 (3:1), der norwegische Angreifer erzielte dabei seinen 100. Treffer in der Premier League - schneller knackte diesen Meilenstein kein anderer Spieler. Haaland benötigte lediglich 111 Spiele und löste damit Alan Shearer (124 Spiele) ab.

"Das ist großartig und ich bin wirklich stolz", sagte Haaland zur neuen Bestmarke: "Natürlich ist das eine riesige Sache. Es ist schön, zum 100er-Club zu gehören."

In der 17. Minute traf der 25-Jährige gegen Fulham zur Führung, die Treffer von Tijjani Reijnders (37.), Phil Foden (44./48) und ein Eigentor von Sander Berge (54.) wähnten City auf der Siegerstraße. Das zwischenzeitliche 1:3 durch Emil Smith Rowe (45.+2) wirkte wie eine Randnotiz, ehe Fulham beim Stand von 1:5 noch einmal aufdrehte. Alex Iwobi (57.) und Samuel Chukwueze (72./78.) sorgten spät für Spannung. Den Ausgleich ließ City aber nicht mehr zu.

Damit behaupten die Skyblues in der Premier League ihren zweiten Platz hinter Spitzenreiter FC Arsenal. Erst zuletzt hatte das Team von Guardiola beim Last-Minute-Sieg (3:2) gegen Kellerkind Leeds United vom deutschen Trainer Daniel Farke zittern müssen.