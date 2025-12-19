Handbruch: Pariser Elfer-Held Safonow fällt aus

Torwart Matwei Safonow vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wird nach seiner jüngsten Glanzleistung länger verletzt ausfallen. Wie PSG am Freitag mitteilte, hat sich der Russe die linke Hand gebrochen und wird mindestens drei bis vier Wochen fehlen. Safonow, die etatmäßige Nummer zwei in Paris, hatte am vergangenen Mittwoch beim Gewinn des Interkontinental-Pokals der FIFA im Elfmeterschießen gegen Brasiliens Meister CR Flamengo vier Strafstöße gehalten.