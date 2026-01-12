Havertz glücklich nach Comeback: "Spezielles Gefühl"

Kai Havertz war glücklich. Seit August hatte der Fußball-Nationalspieler für den FC Arsenal aufgrund einer Knieverletzung nicht mehr auf dem Platz gestanden, umso mehr genoss er seinen Einsatz am Sonntag im FA-Cup. "Es ist ein spezielles Gefühl und toll für mich", sagte Havertz nach dem 4:1-Erfolg des Premier-League-Spitzenreiters beim Zweitligisten FC Portsmouth.

Seine Einwechslung in der zweiten Halbzeit soll aber nur der Anfang gewesen sein. "Ich hoffe, dass ich den Jungs so schnell wie möglich helfen kann", sagte der 26-Jährige. Teammanager Mikel Arteta will den Offensivspieler behutsam aufbauen. "Er ist jetzt wieder bei uns. Jetzt müssen wir an seiner Fitness arbeiten. Dann ist er ein sehr wichtiger Spieler für uns", sagte Arteta, der "die Bewegungen" und "das Spielverständnis" seines Offensivspielers lobte: "Wir haben ihn sehr vermisst."

Havertz benötigt nun dringend Spielpraxis, um auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder eine wichtige Rolle zu spielen. Die Länderspiele im März in der Schweiz und gegen Ghana sind die letzten vor der WM-Kadernominierung von Nagelsmann im Mai.