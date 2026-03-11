Hoeneß über Porto: "Große Aufgabe" auf Champions-League-Niveau

Trainer Sebastian Hoeneß ist vor dem Achtelfinale in der Europa League mit dem VfB Stuttgart gegen den FC Porto noch einmal mit seiner Familiengeschichte konfrontiert worden. "Ich kenne natürlich das Tor von Madjer und hätte mir für meinen Vater gewünscht, dass das Spiel damals anders ausgegangen wäre. Hoffentlich können wir das diesmal ändern", sagte Sebastian Hoeneß vor dem Hinspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL und Nitro).

Am 27. Mai 1987 hatte Hoeneß' Vater Dieter mit dem favorisierten FC Bayern das Finale im Landesmeister-Wettbewerb gegen die Portugiesen 1:2 verloren. Der kleine Sebastian war damals fünf Jahre alt. Knapp 39 Jahre später steht er mit den Schwaben vor einer "richtig großen Aufgabe auf allerhöchstem Level", wie er betonte. "Das ist in einem Achtelfinale schon ein außergewöhnlich starker Gegner. Es ist eine Mannschaft, die für mich auch im Achtelfinale der Champions League stehen könnte. Da ist Hochleistung gefordert", sagte der 43-Jährige.

Erstmals seit 1998 könnte der VfB wieder in ein Viertelfinale im Europapokal einziehen. Dies zeige, "dass es ein besonderes Spiel ist, auf das wir gespannt gewartet haben", betonte Hoeneß. Allerdings dürfe man sich "auf diesem Level keine Schwächen erlauben".

Es gehe "jetzt in die Finalrunden. Das ist die interessanteste Phase im Fußball", sagte auch Stuttgarts Torjäger Ermedin Demirovic voller Vorfreude bei Sky. Und dieses Spiel gegen den FC Porto habe sogar "Champions-League-Charakter".

Porto sei "ein richtig spannender Gegner, den man sich als Kind gewünscht hätte". Aber, ergänzte Demirovic selbstbewusst: "Wir brauchen uns nicht zu verstecken, vor allem in der Verfassung, in der wir gerade sind. Da muss erstmal der Gegner kommen, der uns in zwei Spielen schlägt."