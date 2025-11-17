Hoffenheim trennt sich von Trainer Dedes

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat sich von seinem Frauen-Trainer Theodoros Dedes getrennt. Wie die Kraichgauer mitteilten, wurde der bis Sommer 2026 laufende Vertrag in "beiderseitigem Einvernehmen" vorzeitig aufgelöst. In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, "dass Verein und Trainer in einigen grundlegenden Fragen zur Ausrichtung sowie zur Herangehensweise im Mädchen- und Frauenfußball unterschiedliche Auffassungen verfolgen", hieß es als Begründung.

Die TSG war am Wochenende im Achtelfinale des DFB-Pokals durch ein 4:6 gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden, in der Liga liegt Hoffenheim auf Rang sechs. Interimsmäßig übernimmt nun der bisherige Co-Trainer Thomas Johrden das Cheftraineramt. "Wir befinden uns bereits in Gesprächen über die endgültige Nachfolge von Theodoros Dedes und sind zuversichtlich, spätestens zum Start der Wintervorbereitung eine Lösung präsentieren zu können", sagte Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball.

Dedes hatte die Mannschaft zur Saison 2024/25 übernommen. "Wir haben gemeinsam festgestellt, dass sich die erhoffte Entwicklung in dieser Hinrunde nicht in allen Bereichen wie gewünscht eingestellt hat", erklärte Zwanziger: "Dabei geht es nicht ausschließlich um sportliche Ergebnisse, sondern um die gesamte Ausrichtung und Zusammenarbeit."