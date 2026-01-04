Im Nachbarschaftsduell: PSG bezwingt Paris FC

Paris Saint-Germain hat das erste Pariser Derby seit 35 Jahren für sich entschieden. Damals hieß der Gegner noch Racing Paris, diesmal bezwang der französische Fußball-Meister Aufsteiger Paris FC mit 2:1 (1:0) im heimischen Prinzenpark. Die Spielstätte der Gäste liegt nur 44 Meter Luftlinie entfernt vom Spielort.

Im Nachbarschaftsduell traf Désiré Doué (45.) für den Champions-League-Sieger. Willem Geubbels (51.) glich per Foulelfmeter aus, ehe Ballon-d'Or-Gewinner und FIFA-Weltfußballer Ousmane Dembélé (53.) blitzschnell antwortete und dem früheren PSG-Torhüter Kevin Trapp das zweite Gegentor des Abends einschenkte.

Mit dem Sieg im ersten Duell beider Teams seit Dezember 1978 bleibt PSG einen Punkt hinter Spitzenreiter RC Lens, der bereits am Freitag den FC Toulouse 3:0 besiegt hatte. Der Paris FC bekommt jedoch schon am 10. Januar schon die Chance auf Revanche. Dann treffen beide Mannschaften im Pokal-Sechzehntelfinale erneut aufeinander - allerdings wieder im Prinzenpark.