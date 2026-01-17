Inter baut Tabellenführung aus

Inter Mailand hat die Tabellenführung in der Serie A ausgebaut. Der 20-malige italienische Meister feierte bei Udinese Calcio einen verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg und liegt nun sechs Punkte vor der AC Mailand. Der Stadtrivale mit Nationalspieler Niclas Füllkrug trifft erst am Sonntagabend auf US Lecce.

Lautaro Martinez (22.) erzielte den Treffer des Spitzenreiters. Inter ist in der Liga damit seit neun Spielen ungeschlagen. Nationalspieler Yann Bisseck kam bei den Gästen über 90 Minuten zum Einsatz und ließ mit seinen Mitspielern nur wenige Chancen des Gastgebers zu.