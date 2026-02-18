Inter enteilt: Milan patzt gegen Como

Die AC Mailand und Niclas Füllkrug haben im Rennen um die Meisterschaft in der italienischen Serie A einen Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Massimiliano Allegri kam zum Abschluss des 25. Spieltags gegen Como 1907 nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und muss Stadtrivale Inter an der Tabellenspitze ziehen lassen. Der Rückstand beträgt nun sieben Punkte.

Füllkrug wurde in der 62. Minute eingewechselt, kurz danach traf Rafael Leao (64.) per Heber über den herausstürmenden Torhüter Jean Butez zum Ausgleich für Inter. Der Siegtreffer gelang aber nicht mehr. Nico Paz (32.) hatte die Gäste vom Comer See nach einem missglückten Querpass von AC-Keeper Mike Maignan in Führung gebracht.

Während Milan Zweiter bleibt, liegt Como mit Trainer Cesc Fabregas und dem deutschen Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf als Sechster gut im Rennen um das internationale Geschäft.