Italien: Ex-Weltmeister Vieira nicht mehr Trainer in Genua

Der frühere Fußball-Weltmeister Patrick Vieira hat seinen Posten als Trainer des italienischen Erstligisten CFC Genua aufgegeben. Wie der Klub am Samstag mitteilte, ist der 49 Jahre alte Franzose nicht mehr für das Serie-A-Schlusslicht verantwortlich. Vieira war erst im vergangenen November verpflichtet worden und hatte das Team zwischenzeitlich stabilisiert – doch der Start in die neue Saison war völlig misslungen.

Mit nur drei Punkten aus neun Ligaspielen steht Genua am Tabellenende. Am Mittwoch hatte das Team zu Hause mit 0:2 gegen Aufsteiger US Cremonese verloren, Fangruppen forderten zuletzt wiederholt und mit Nachdruck Vieiras Rücktritt. Bereits am Freitag trennte sich der Verein von Sportdirektor Marco Ottolini. Medienberichten zufolge trafen sich die Verantwortlichen am Samstag erneut mit Vieira – das Ergebnis: eine einvernehmliche Trennung.

Übergangsweise sollen Roberto Murgita und der aktuelle U17-Coach Domenico Criscito die Mannschaft beim kommenden Spiel am Montag gegen US Sassuolo Calcio betreuen. Als Favorit auf die Nachfolge Vieiras gilt Daniele De Rossi, der zuletzt die AS Rom trainierte.

Vieira hatte Genua in der vergangenen Saison noch auf Rang 13 geführt und im Juni bis 2027 verlängert. Seine Trainerkarriere hatte der 1998er-Weltmeister in der Jugend von Manchester City begonnen, später war er unter anderem für Crystal Palace und OGC Nizza tätig. Er ist nach Igor Tudor (Juventus Turin) der zweite Coach, der in dieser Spielzeit der Serie A seinen Posten verliert.