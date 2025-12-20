Italien: Juve pirscht sich an Champions-League-Plätze heran

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A auch nach Punkten wieder den Anschluss an die Champions-League-Plätzehergestellt. Die Bianconeri gewannen im Kampf um die Königsklasse das direkte Duell gegen die AS Rom mit 2:1 (1:0) und schoben sich damit wieder bis auf einen Zähler auf den zur Qualifikation berechtigenden vierten Rang heran.

Der portugiesische DFB-Schreck Francisco Conceicao (44.), der im Halbfinale der Nations League im Sommer mit seinem Ausgleichstreffer das Aus der deutschen Mannschaft eingeleitet hatte, und der ehemalige Leipziger Torjäger Lois Openda (70.) brachten die Gastgeber verdient auf Kurs. Für Openda war es der erste Treffer in der Serie A und wettbewerbsübergreifend erst der zweite für Juve. Der Roma gelang durch Tommaso Baldanzi (75.) nur noch der Anschluss.

Während Juve den zweiten Ligasieg in Folge feierte, entschied die Roma nur eine der vergangenen vier Partien für sich.