Italien: Neapel springt an die Tabellenspitze

Titelverteidiger SSC Neapel hat in der italienischen Fußball-Liga vorerst die Tabellenführung übernommen. Das Team von Antonio Conte legte in einem starken ersten Durchgang den Grundstein für den 3:1 (3:0)-Sieg gegen Atalanta Bergamo. Inter Mailand kann aber bereits mit einem Remis im Derby am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) gegen Stadtrivale AC wieder Platz eins übernehmen.

David Neres (17., 38.) und Noa Lang (45.) sorgten für eine klare Pausenführung im Diego Armando Maradona Stadion. Nach drei Pflichtspielen in Serie ohne Sieg sicherte sich Neapel durch den Erfolg mit nun 25 Punkten Platz eins und liegt einen Zähler vor Inter. Gianluca Scamacca (52.) traf für Bergamo, das auch das achte Ligaspiel in Folge nicht gewann und auf Platz 13 rangiert.

Das 1:1 (0:1) zwischen der AC Florenz und Juventus Turin wurde derweil von rassistischen Gesängen gegen den Serben Dusan Vlahovic überschattet. In der Anfangsphase der ersten Halbzeit unterbrach der Schiedsrichter für wenige Minuten die Partie, nachdem Anhänger des Heimteams zum wiederholten Male den früheren Fiorentina-Stürmer beschimpft hatten. Über die Lautsprecher wurden gleich zweimal Antirassismus-Botschaften abgespielt.

Die Begegnung wurde nach der kurzen Unterbrechung dann zügig fortgesetzt. Der frühere Bundesliga-Profi Filip Kostic (45.+6) brachte Juventus in der ersten Halbzeit in Führung. In Durchgang zwei glich Florenz, für das Nationalspieler Robin Gosens wegen einer Zerrung im linken Oberschenkel erneut fehlte, durch Rolando Mandragora (48.) aus. Schlusslicht Florenz wartet damit auch nach dem zwölften Spieltag auf den ersten Saisonsieg.