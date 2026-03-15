Joker Füllkrug erneut torlos: Nach Inter patzt auch Milan

Wieder nur Joker, wieder torlos - und ein bitterer Rückschlag im Titelkampf: Niclas Füllkrug hat mit der AC Mailand in der italienischen Serie A einen enttäuschenden Sonntagabend erlebt und den Stolperer von Stadtrivale Inter nicht genutzt. Einen Tag nach Inters 1:1 gegen Atalanta Bergamo verlor Milan 0:1 (0:1) bei Lazio Rom und liegt damit nun acht Punkte hinter dem Spitzenreiter auf Platz zwei.

Gustav Isaksen (26.) erzielte im Stadio Olimpico den Siegtreffer der Gastgeber, Lazio-Trainer Maurizio Sarri sah aus Protest gegen die lange Nachspielzeit noch Rot (90.+7). Füllkrug, in der 67. Minute eingewechselt, blieb dagegen im siebten Einsatz in Folge ohne Tor und verpasste es damit erneut, Argumente für einen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu sammeln. In den 13 Spielen seit seinem Leih-Wechsel nach Italien kam Füllkrug bei den Rossoneri erst zu einem Startelfeinsatz und einem Tor.

Die beiden deutschen Profis Marc-Oliver Kempf und Nicolas Kühn sind mit Como 1907 derweil auf einen Champions-League-Platz vorgerückt. Die Norditaliener gewannen das direkte Duell um die Königsklasse gegen die zuvor punktgleiche AS Rom mit 2:1 (0:1) und sind nun Vierter.

Der frühere Dortmunder Donyell Malen brachte die Roma zunächst in Führung, doch in der zweiten Hälfte drehten Tassos Douvikas (59.) und Diego Carlos (79.) die Partie. Zwischen den beiden Treffern sah Roms Wesley Gelb-Rot (64.).