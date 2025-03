Kader komplett: Nagelsmann legt los

Julian Nagelsmann hat die Vorbereitung auf das Nations-League-Viertelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien mit komplettem Kader aufgenommen. Auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund begrüßte der Bundestrainer am Dienstag im Sonnenschein alle 23 nominierten Spieler.

Am Mittwoch folgen das Abschlusstraining an gleicher Stelle und der Flug nach Mailand, wo die deutsche Mannschaft am Donnerstag (20.45/ARD) das Hinspiel absolviert. Die Entscheidung über den Einzug ins Final Four fällt am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund.

Nagelsmann hat auch selbst einige Entscheidungen zu treffen. Er will für die beiden Spiele eine Nummer eins im Tor benennen - entweder Oliver Baumann oder Alexander Nübel. Zudem fehlen ihm drei Spieler aus seiner EM-Stammoffensive: Florian Wirtz, Kai Havertz und Niclas Füllkrug. Einziger Neuling im Kader ist Innenverteidiger Yann Bisseck von Inter Mailand.