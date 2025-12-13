Kantersieg in Nürnberg: VfL bleibt an den Bayern dran

Kantersieg beim Aufsteiger: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München immerhin halbwegs auf den Fersen. Der Ex-Meister gewann am 13. Spieltag 6:1 (2:0) beim 1. FC Nürnberg. Damit verkürzte der Tabellenzweite seinen Rückstand auf die Bayern auf drei Punkte. Der Doublegewinner kann aber am Sonntag beim Hamburger SV den Vorsprung wieder ausbauen.

Die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp (26.), Vivien Endemann (45.+4), Lena Lattwein (58.), Justine Kielland (60. und 69.) sowie Kessya Bussy (84.) trafen für den VfL. Franziska Mai war für den Club erfolgreich (64.). Im zweiten Samstagsspiel trennten sich der SC Freiburg und die SGS Essen torlos.