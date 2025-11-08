Kein Sieger im Turiner Stadtderby

Juventus Turin ist in der italienischen Serie A nicht über ein 0:0 im Stadtderby gegen den FC Turin hinausgekommen. Im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Luciano Spalletti verpasste die Alte Dame damit den Sprung auf einen Champions-League-Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer SSC Neapel beträgt vorerst drei Punkte, der Meister spielt erst am Sonntag beim FC Bologna.

Beide Mannschaften erspielten sich im "Derby della Mole" vor allem in der zweiten Halbzeit einige gute Chancen, der einzige Treffer durch Torinos Argentinier Giovanni Simeone (48.) wurde aber wegen Abseits aberkannt. Die beste Gelegenheit für Juve besaß der ehemalige Schalker Weston McKennie, dessen Kopfball von Torhüter Alberto Paleari mit einer Glanzparade zur Ecke abgewehrt wurde (68.).