Kiel in Frankfurt zur Direktorin Frauenfußball befördert

Katharina Kiel ist beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt zur Direktorin Frauenfußball befördert worden. Damit übernimmt die 33-Jährige die Gesamtverantwortung für diesen Bereich. Gleichzeitig verlängerte die bisherige Technische Direktorin der Eintracht-Frauen ihren Vertrag bis 2029.

"Kathi hat in den vergangenen drei Jahren sehr erfolgreich bei uns im Frauenfußball gearbeitet und diesen auch strategisch weiterentwickelt und vorangebracht. Deshalb war es eine logische Konsequenz, mit ihr langfristig zu verlängern und sie mit einer noch größeren gesamtheitlichen Verantwortung auszustatten", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Kiel, die für den SC 07 Bad Neuenahr und die TSG Hoffenheim bis 2016 selbst in der Bundesliga gespielt hatte, sprach von einem "Ausdruck der Wertschätzung" für ihre Arbeit: "Wir konnten bereits viel bewegen, die Professionalisierung weiter vorantreiben, sind aber noch längst nicht am Ende dieser Entwicklung."