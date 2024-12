Klub-WM: Bayern bei Auslosung in Topf 1, BVB in Topf 2

Bayern München in Topf 1, Borussia Dortmund in Topf 2: Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Rahmenbedingungen für die Auslosung der Klub-WM 2025 am Donnerstag bekannt gegeben. In jedem der vier Töpfe befinden sich acht Mannschaften, Grundlage der Zusammenstellung waren die Ranglisten der jeweiligen Kontinentalverbände.

Die jeweils vier besten Teams aus Europa und Südamerika rutschten in Topf 1, alle verbliebenen acht europäischen Klubs in Topf 2. Das Turnier in den USA wird erstmals in dieser Form ausgetragen und streckt sich vom 15. Juni bis 13. Juli.

Bei der Auslosung in Miami werden acht Vierergruppen ermittelt. Teams aus einem Land können nicht aufeinandertreffen, zudem darf mit Ausnahme von Europa kein Kontinentalverband mit zwei Vereinen in einer Gruppe vertreten sein. Jeweils die Erst- und Zweitplatzierten ziehen in das Achtelfinale ein. - Die Töpfe im Überblick:

TOPF 1: Bayern München, Manchester City (England), Real Madrid (Spanien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (alle Brasilien), River Plate (Argentinien)

TOPF 2: Borussia Dortmund, FC Chelsea (England), Inter Mailand, Juventus Turin (beide Italien), FC Porto, Benfica Lissabon (beide Portugal), Atletico Madrid (Spanien), RB Salzburg (Österreich)

TOPF 3: Al-Hilal (Saudi-Arabien), Ulsan HD FC (Südkorea), Wydad Casablanca (Marokko), Al Ahly SC (Ägypten), CF Monterrey, Club Leon (beide Mexiko), Boca Juniors (Argentinien), Botafogo (Brasilien)

TOPF 4: Urawa Red Diamonds (Japan), Al-Ain (Vereinigte Arabische Emirate), Esperance Tunis (Tunesien), Mamelodi Sundowns (Südafrika), CF Pachuca (Mexiko), Inter Miami, Seattle Sounders (beide USA), Auckland City (Neuseeland)