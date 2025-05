Klub-WM: Vereine dürfen neue Stars verpflichten

Neues Transferfenster für die Klub-WM: Bayern München, Real Madrid und all die anderen können für das Prestige-Turnier der FIFA kurzfristig frisches Personal unter Vertrag nehmen. Dafür öffnet der Weltverband vom 1. bis zum 10. Juni "ein außerordentliches Transferfenster", damit die "Klubs neue Spieler für das Turnier verpflichten können", wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß.