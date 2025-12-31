Knieverletzung: Mbappé muss mindestens drei Wochen pausieren

Starstürmer Kylian Mbappé wird dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid aufgrund einer Knieverletzung mindestens drei Wochen fehlen. Das bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld Mbappés am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Nach einer auch vom Verein kommunizierten Verstauchung soll demnach das Außenband im linken Knie betroffen sein, am Silvestertag habe sich der Kapitän der französischen Nationalmannschaft einer MRT-Untersuchung unterzogen. Damit dürfte der Torjäger mehrere Ligaspiele, den spanischen Supercup sowie wahrscheinlich auch das Champions-League-Spiel am 20. Januar gegen seinen Ex-Klub AS Monaco verpassen.