Köln verlängert mit isländischer Nationalspielerin Jessen

Fußball-Bundesligist FC Köln kann auch in Zukunft auf die Dienste der isländischen Nationalspielerin Sandra Maria Jessen bauen. Die Stürmerin verlängerte ihren Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2028. Die 31-Jährige kam im Sommer 2025 nach Köln und erzielte seitdem neun Bundesligatore in 17 Spielen, im DFB-Pokal traf sie in zwei Partien zweimal.

"Seit Saisonbeginn haben sich sowohl ihre Erwartungen als auch unsere mehr als bestätigt", sagte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauenfußball: "Mit ihr konnten wir erstmals eine Mutter in unseren Kader integrieren, wobei für uns stets im Vordergrund stand, dass sie sich gemeinsam mit ihrer Familie bei uns wohlfühlt." Das spiegele sich auch in den sportlichen Leistungen der Angreiferin, die auf 59 Länderspiele für Island kommt, wider.