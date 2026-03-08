Krawalle nach "Old Firm" überschatten Celtic-Sieg im Pokal

Fans der schottischen Fußball-Erzrivalen Celtic und Glasgow Rangers sind nach dem Pokal-Viertelfinale im Ibrox Park auf dem Spielfeld aneinander geraten. Nach dem 4:2-Sieg der Gäste im Elfmeterschießen stürmten jubelnde Celtic-Fans in den Innenraum, daraufhin wurden sie von mehreren hundert Rangers-Anhängern attackiert. Es flogen Pyrotechnik und Raketen, ehe die Polizei und die Ordnungskräfte die beiden Gruppen trennten.

Die Krawalle überschatteten das erste "Old Firm" seit fast einem Jahrzehnt mit zahlreichen Auswärtsfans. Wegen gewalttätiger Ausschreitungen in der Vergangenheit hatte es bei den Derbys lange gar keine und zuletzt nur wenige Tickets für den Anhang der Gäste gegeben.