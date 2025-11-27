Kroos erhält Bundesverdienstkreuz in Madrid

Der frühere Fußballstar Toni Kroos ist im Bernabéu-Stadion von Madrid mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte dem ehemaligen Spieler von Bayern München und Real Madrid am Donnerstag die Auszeichnung im Rahmen seines Staatsbesuchs in Spanien. Kroos war 2014 mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden, dazu gewann er insgesamt sechsmal die Champions League. 2024 beendete der mittlerweile 35-Jährige seine aktive Karriere.

Es sei für ihn etwas Besonderes, "diesen Preis an diesem Ort" zu erhalten, erklärte Kroos: "Hier hatte ich meine größten Momente, meine große Zeit. Trotzdem möchte ich den Fokus etwas weglegen vom Fußball. Ich freue mich, dass diese Verleihung vor allem aus der Stiftungsarbeit resultiert. Ich kann meinen Fußball spielenden Kollegen nur zurufen: Es ist mehr möglich. Jeder Fußballer hat die Möglichkeit zu helfen."

"Wir ehren heute einen der erfolgreichsten deutschen Sportler aller Zeiten", sagte Steinmeier in seiner Rede: "Dass Sie zur lebenden Legende werden konnten, das hat natürlich mit Ihren außergewöhnlichen sportlichen Leistungen zu tun. Sie haben das Fußballpublikum in Deutschland, Spanien und weltweit mit Ihrer technischen Brillanz, Ihrer Präzision und Ihrem einzigartigen Spielverständnis begeistert."

Hervorzuheben sei aber nicht zuletzt Kroos' Engagement neben dem Platz. "Zur Legende sind Sie aber nicht nur wegen Ihrer herausragenden sportlichen Fähigkeiten und Erfolge geworden. Es war auch Ihr sympathisches und besonnenes Auftreten auf und neben dem Platz, das Sie zum Vorbild für viele junge Fußball-Talente und Sportbegeisterte gemacht hat", führte Steinmeier aus. Zudem unterstütze der gebürtige Greifswalder mit seiner Stiftung seit Jahren schwer kranke und chronisch kranke Kinder.

"So wie sie da unten auf dem Rasen Verantwortung für ihre Mannschaft übernommen haben, so übernehmen sie heute Verantwortung für andere Menschen, für ein gutes Miteinander in der Gesellschaft und für die Freundschaft zwischen Deutschland und Spanien", betonte der Bundespräsident. Für dieses Engagement wolle er sich "von Herzen" bedanken.