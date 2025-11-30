La Liga: Levante stellt Aufstiegstrainer frei

Der spanische Fußball-Erstligist UD Levante hat nach nur neun Punkten aus 14 Spielen seinen Trainer Julian Calero freigestellt. Die Entlassung des 55-Jährigen, mit dem der Verein in der Vorsaison aufgestiegen war, gab der Vorletzte am Sonntag bekannt. Nach dem 0:2 gegen Athletic Bilbao, der vierten Niederlage in Serie, reagierten die Verantwortlichen auf die sportliche Talfahrt.

"Julian, du bist Teil der Geschichte von Levante, und dies wird immer dein Zuhause sein", hieß es in der Klubmitteilung. Nach drei Jahren im Unterhaus hatte der Trainer den Verein in seiner Premierensaison als Meister zum Aufstieg geführt. Neben dem gebürtigen Madrilenen wurde auch dessen Trainerstab von seinen Ämtern entbunden.

Caleros Aus war die zweite Trainerentlassung der laufenden Spielzeit in La Liga. Veljko Paunovic von Aufsteiger Real Oviedo war bereits Anfang Oktober entlassen worden.