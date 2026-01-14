Lamouchi neuer Nationaltrainer Tunesiens

Die tunesische Fußball-Nationalmannschaft geht mit Sabri Lamouchi (54) als Cheftrainer in die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Der frühere französische Nationalspieler mit tunesischen Wurzeln übernimmt das Amt von Sami Trabelsi, der nach dem Achtelfinal-Aus beim Afrika-Cup gegen Mali (2:3 i.E.) entlassen worden war. Das gab der tunesische Verband am Mittwoch bekannt. Lamouchi unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Als Profi spielte er unter anderem für die AS Monaco, Inter Mailand und Olympique Marseille. Als Trainer betreute Lamouchi die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) bei der WM 2014 in Brasilien. Zudem war er bei den Vereinen Stade Rennes, Nottingham Forest, Cardiff City und in Saudi-Arabien bei Al-Riyadh SC tätig.