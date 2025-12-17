League Cup: B-Elf reicht City für das Halbfinale

Mit der B-Elf zum sechsten Sieg in Serie: Manchester City hat im englischen League Cup das Halbfinale erreicht. Trotz einer großen Rotation von Teammanager Pep Guardiola und ohne Stars wie Erling Haaland oder Gianluigi Donnarumma in der Startelf setzte sich der Favorit am Mittwoch im Viertelfinale mit 2:0 (1:0) gegen den FC Brentford durch.

Bei den "Bees" standen Kevin Schade und Vitaly Janelt in der Startelf. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler Schade war an der Führung der Skyblues etwas unglücklich beteiligt. Eine Kopfballabwehr des früheren Freiburgers landete bei Rayan Cherki, der mit einem Distanzknaller aus rund 20 Metern gekonnt vollendete (32.). In der zweiten Hälfte legte Savinho nach (67.).

Manchester City hat zuletzt wettbewerbsübergreifend überzeugend performt. Die letzte Niederlage kassierte das Starensemble am 25. November beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen in der Champions League.