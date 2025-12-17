League Cup: Newcastle jubelt spät - City reicht B-Elf

Titelverteidiger Newcastle United hat mit dem eingewechselten Nick Woltemade das Halbfinale im englischen League Cup erreicht. Auch Manchester City ist weiter dabei, dem Topteam verhalf eine B-Elf zum sechsten Sieg in Serie.

Die "Magpies" um Woltemade und Malick Thiaw jubelten über einen Last-Minute-Treffer von Lewis Miley (90.+2) zum 2:1 (1:1) gegen den FC Fulham, der die Titelhoffnungen befeuerte. Zuvor hatte Yoane Wissa (10.) Newcastle in Führung gebracht, Sasa Lukic (16.) glich aus.

Trotz einer großen Rotation von Teammanager Pep Guardiola und ohne Stars wie Erling Haaland oder Gianluigi Donnarumma in der Startelf setzte sich Manchester am Mittwoch in seinem Viertelfinale mit 2:0 (1:0) gegen den FC Brentford durch.

Bei den "Bees" standen Kevin Schade und Vitaly Janelt in der Startelf. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler Schade war an der Führung der Skyblues etwas unglücklich beteiligt. Eine Kopfballabwehr des früheren Freiburgers landete bei Rayan Cherki, der mit einem Distanzknaller aus rund 20 Metern gekonnt vollendete (32.). In der zweiten Hälfte legte Savinho nach (67.).

Am Dienstag hatte bereits der FC Chelsea das Halbfinale erreicht, den vierten Halbfinalisten spielen am 23. Dezember der FC Arsenal und Crystal Palace aus.