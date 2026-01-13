Ligapokal-Halbfinale: ManCity legt gegen Newcastle vor

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw stehen im englischen Ligapokal mit Titelverteidiger Newcastle United vor dem Aus. Im Halbfinal-Hinspiel verloren die Magpies um Joker Woltemade vor heimischer Kulisse mit 0:2 (0:0) gegen Manchester City. Das Rückspiel steigt am 4. Februar im Etihad Stadium.

Winter-Neuzugang Antoine Semenyo (53.) erzielte im St. James' Park die Führung für die Gäste und traf damit in seinen ersten beiden Einsätzen für City - das war zuletzt Emmanuel Adebayor 2009 gelungen. Rayan Cherki legte kurz vor dem Schlusspfiff nach (90.+9).

Die besseren Chancen insgesamt hatte Newcastle: Woltemade-Vertreter Yoane Wissa verzog erst freistehend deutlich (6.), einen Kopfball des Kongolesen kratzte Citys Ersatzkeeper James Trafford spektakulär von der Linie, Bruno Guimaraes traf direkt danach nur den Pfosten (51.). Thiaw stand in der Startelf, Woltemade wurde in der 69. Minute eingewechselt und war sofort ein Aktivposten. In der Nachspielzeit verpasste der 23-Jährige den möglichen Ausgleich nur knapp (90.+4), ehe Cherki nachlegte.