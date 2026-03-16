Liverpool-Patzer: "Aufwachen oder Conference League"

Nach dem neuerlichen Patzer des englischen Fußball-Meisters FC Liverpool in der Premier League hat Dominik Szoboszlai Alarm geschlagen. "Ich fühle mich leer", sagte der ungarische Regisseur bei Sky Sports und schimpfte: "Wir müssen aufwachen, denn wenn wir so weitermachen, müssen wir froh sein, wenn wir uns für die Conference League qualifizieren."

Szoboszlai hatte den Titelverteidiger am Sonntag gegen Tottenham Hotspur (1:1) in Führung gebracht. Zum dringend benötigten Sieg im Kampf um einen Champions-League-Platz reichte es aber nicht, weil Richarlison in der Schlussminute ausglich. Die Reds belegen nach 30 Spielen Rang fünf, der Vorsprung auf den Sechsten FC Chelsea beträgt nur einen Punkt.

"Ich weiß nicht, warum das passiert. Ich weiß wirklich nicht, warum. Schon wieder in der Schlussminute, ich weiß nicht, zum wievielten Mal", sagte Szoboszlai über die wiederkehrenden Probleme der Mannschaft, die nur eines ihrer jüngsten vier Pflichtspiele gewann. Von den vergangenen sechs Ligaspielen wurden nur drei gewonnen (zwei Niederlagen).

Liverpool, bei dem Florian Wirtz in der 64. Minute ausgewechselt wurde, kassierte bereits zum achten Mal einen Gegentreffer in der Liga in der 90. Minute oder später - so viele wie nie zuvor. Jedes dieser Tore kostete Punkte, fünfmal gab es so eine Pleite.

Zum Vergleich: Nur drei Partien wurden auf diese Weise noch gewonnen - zwei davon in den ersten vier Begegnungen der Saison. 15 Gegentreffer ab der 75. Minute bedeuten Ligarekord. Teammanager Arne Slot sprach von "riesiger Frustration", wollte aber kein Muster erkennen.