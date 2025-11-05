Mainz mit frischem "Glauben" gegen die "Unbekannte" Florenz

Für Fußball-Bundesligist FSV Mainz steht in der Conference League gegen die AC Florenz eine Reise ins Ungewisse an. "Wir haben natürlich keine Ahnung, wer morgen kommt, welche Formation und welche Spieler sie bringen", sagte Trainer Bo Henriksen. Die Italiener hatten am Dienstag den bisherigen Coach Stefano Pioli entlassen, beim Gastspiel in Rheinhessen steht als Interimslösung der bisherige U19-Trainer Daniele Galloppa an der Seitenlinie.

Sich auf einen Gegner mit neuem Coach vorzubereiten, sei immer "ein schwieriger Moment", betonte Henriksen: "Das wird schwer, die Punkte zu kriegen. Wir wissen nicht, was kommt, und müssen deshalb unser eigenes Spiel spielen. Wir wissen aber, dass die Fiorentina eine überragend gute Mannschaft ist." Trotz des späten Nackenschlags gebe das vergangene Bundesliga-Spiel gegen Bremen (1:1) frisches Selbstvertrauen für die kommenden Wochen.

"Ich habe ein unglaublich gutes Gefühl nach dem Spiel", so Henriksen: "Wir haben überragend gespielt, vielleicht das beste Spiel der Saison. Das gibt uns einen guten Glauben. Wir haben die richtigen Ideen gefunden von der Art und Weise, wie wir gespielt haben." Er sehe das Team vor dem Duell mit Florenz am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) nach schwierigen Wochen wieder "auf einem guten und richtigen Weg", ergänzte Mittelfeldspieler Nadiem Amiri.

Während die Mainzer in der Bundesliga schwächeln, gehören sie in der Conference League mit zwei Siegen aus zwei Spielen als Sechster zur Spitzengruppe.