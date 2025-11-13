Mancini wird Trainer bei Al-Sadd in Katar

Roberto Mancini setzt seine Trainerkarriere in Katar fort. Der 60-Jährige, der Italien 2021 zum EM-Titel geführt und als Vereinstrainer mit Manchester City und Inter Mailand zahlreiche Erfolge gefeiert hatte, unterschrieb bei Al-Sadd SC einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Dies teilte der Klub aus der Hauptstadt Doha am Donnerstag mit.

Mancini war seit Oktober 2024 ohne Job gewesen. Er hatte die italienische Nationalmannschaft im August 2023 völlig überraschend verlassen, um Nationaltrainer Saudi-Arabiens zu werden. Dort konnte er die Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Nach einigen enttäuschenden Ergebnissen in der Asienmeisterschaft und der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wurde Mancini durch Hervé Renard ersetzt.