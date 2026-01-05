ManCity: Schienbeinbruch bei Gvardiol

Der englische Fußball-Topklub Manchester City muss vermutlich lange auf Stamm-Innenverteidiger Josko Gvardiol verzichten. Wie der Tabellenzweite der Premier League am Montagabend bestätigte, hat sich der frühere Leipziger Bundesligaprofi das rechte Schienbein gebrochen. Gvardiol (23) werde sich im Laufe der Woche einer Operation unterziehen.

Die Verletzung ereignete sich in der zweiten Spielhälfte des Premier-League-Topspiels am Sonntag gegen den FC Chelsea (1:1). Zur genauen Ausfalldauer des kroatischen Nationalspielers, für den City im Sommer 2023 90 Millionen Euro nach Leipzig überwiesen hatte, machten die Skyblues noch keine genaue Angabe, die "Untersuchungen zur genauen Schwere der Verletzung und zur Prognose" dauerten noch an.