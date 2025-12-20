Matarazzo soll Real Sociedad vor dem Abstieg retten

Der frühere Bundesliga-Trainer Pellegrino Matarazzo soll den spanischen Fußball-Erstligisten Real Sociedad vor dem Abstieg bewahren. Wie der Tabellen-16. aus La Liga nach dem 1:1 (0:0) im Ligaspiel bei UD Levante am Samstag mitteilte, unterschrieb der gebürtige US-Amerikaner bei den Basken einen Vertrag bis 2027. Matarazzos Vorgänger Sergio Francisco war am vergangenen Wochenende entlassen worden.

Matarazzo stand zuletzt bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag. Im November 2024 musste er dort nach einem Jahr und neun Monaten seinen Platz räumen. Zuvor hatte der 48-Jährige bereits den VfB Stuttgart trainiert und die Schwaben 2020 aus der 2. Bundesliga zurück ins Oberhaus geführt. Dort gelang ihm zweimal der Klassenerhalt, ehe er im Oktober 2022 entlassen wurde.

San Sebastian ist Matarazzos dritte Profi-Cheftrainerstation und die erste außerhalb Deutschlands. Sein Debüt auf der Bank seines neuen Klubs wird er am 4. Januar gegen den Champions-League-Teilnehmer Atletico Madrid geben.