Matthäus lobt DFB-Team: "Gesehen, dass sie es können"

Lothar Matthäus sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf deren Weg zum fünften Stern auf einem guten Weg. "Man hat gesehen, dass sie es miteinander auch in einer Drucksituation können", sagte der Rekordnationalspieler in Anspielung auf das 6:0 der DFB-Elf im entscheidenden Qualifikationsspiel im November über die Slowakei. "So muss es bei der Weltmeisterschaft weitergehen", fügte der 64-Jährige im Rahmen der Kinopremiere einer Doku über die WM 1990 in München an.

Auch durch die Europameisterschaft im eigenen Land vor zwei Jahren sei "einiges zusammengewachsen", sagte Matthäus. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko könne die Auswahl von Trainer Julian Nagelsmann die Fans ebenfalls auf ihre Seite bekommen, "dann wird sie gute Ergebnisse erzielen", prognostizierte er.

Mit Stefan Reuter glaubt ein weiterer WM-Held von Rom an ein erfolgreiches Turnier im Sommer: "Ich traue ihnen extrem viel zu, auch den Titel", betonte der 59-Jährige. Bei der Endrunde werde es vor allem auch auf die Rollenverteilung innerhalb des Teams ankommen: "Das hat die 90er extrem ausgezeichnet, dass da eine gesunde, gute Hierarchie da war, und dass jeder seine Rolle akzeptiert hat", sagte Reuter.