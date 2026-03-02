Mbappé für Untersuchungen am Knie in Paris

Superstar Kylian Mbappé wird dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid vorerst fehlen. Der Weltmeister von 2018 sei am Montag in seiner Heimat Frankreich gewesen, um sich weiteren Untersuchungen an seinem Knie zu unterziehen. Vorerst sei keine Operation geplant, die Verletzung, die Real als "Knieverstauchung" betitelte, solle konservativ behandelt werden. Bei den medizinischen Untersuchungen in Paris sei Mbappé von Madrid-Mitarbeitern begleitet worden, hieß es.

Mbappé laboriert seit Ende 2025 an einer Verletzung des Außenbandes im linken Knie und hatte seitdem immer mal wieder pausiert. Er verpasste unter anderem das Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon. Grund seien anhaltende Schmerzen, wie Quellen aus seinem Umfeld berichteten.

"Es herrschte weitgehend Einigkeit zwischen allen Beteiligten, und wir denken, das Beste ist, wenn er pausiert, sich erholt und mit 100 Prozent zurückkehrt", hatte Madrids Trainer Álvaro Arbeloa dem Sender Movistar in der vergangenen Woche gesagt: "Es wird nicht nur eine Frage von Tagen sein, sondern etwas länger dauern, aber ich kann nicht sagen, wie lange genau. Hoffentlich nicht allzu lange."

Ob der 27 Jahre alte Mbappé für Real im Achtelfinale der Königsklasse gegen Manchester City (11. und 17. März) auflaufen kann, ist unklar. Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft ist für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada gesetzt.