Mbappé-Gala in Bilbao: Real meldet sich zurück

Starstürmer Kylian Mbappé hat den spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid zurück in die Erfolgsspur geführt. Mit einem Doppelpack (7./59.) war der Franzose maßgeblich am 3:0 (2:0) der Königlichen bei Athletic Bilbao am Mittwochabend beteiligt.

Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge in der Liga rückte Real wieder bis auf einen Zähler heran an Hansi Flicks FC Barcelona, der am Dienstag bereits gegen Atlético Madrid (3:1) gewonnen hatte. Aufgrund des Negativlaufs hatten die Nebengeräusche rund um Real-Coach Xabi Alonso zuletzt zugenommen.

Mbappé baute seine Ausbeute im 20. Pflichtspiel für die Madrilenen in dieser Saison auf 25 Treffer aus, beim Führungstor legte der Angreifer in einer furiosen Real-Anfangsphase ein sehenswertes Solo hin. Eduardo Camavinga (42.) traf in der Partie, die aufgrund der im Januar stattfindenden Supercopa vorverlegt worden war, zum zwischenzeitlichen 2:0. Nationalspieler Antonio Rüdiger stand zum zweiten Mal seit seiner Rückkehr nach einer Verletzung wieder in der Startelf der Königlichen.