Medien: Füllkrug fehlt vorerst verletzt

Nach seinen ersten Einsätzen für die AC Mailand hat Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug offenbar einen Rückschlag hinnehmen müssen. Mehreren italienischen Medien zufolge hat sich der 32-Jährige einen Zeh gebrochen und fällt vorerst aus. Eine Mitteilung des Traditionsvereins gibt es bislang nicht.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport werde Füllkrug am Donnerstag (20.45 Uhr) bei Como 1907 fehlen und "mit ziemlicher Sicherheit" auch am Sonntag (20.45 Uhr) gegen US Lecce nicht dabei sein. "Milan hofft zunächst, ihn für das Spiel gegen die AS Rom am 25. Januar wieder einsatzbereit zu haben", schrieb die Zeitung, aber vieles werde von den "Behandlungen und der Schmerzgrenze abhängen". Die Zeitung La Repubblica schrieb hingegen von einer Ausfalldauer von "ein paar Wochen".

Die Verletzung habe sich Füllkrug demnach bei seinem ersten Startelf-Einsatz am Sonntag gegen die AC Florenz (1:1) zugezogen, er sei bereits operiert worden.

Füllkrug war erst am 2. Januar auf Leihbasis von West Ham United zu Milan gewechselt - vor allem, um seine WM-Chancen zu verbessern. Die Teilnahme an der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer sei "ein großes Ziel" für ihn, hatte der Stürmer bei seiner Vorstellung in Mailand gesagt: "Ich hoffe, dass ich jetzt wieder dauerhaft verfügbar bin, dann glaube ich, dass ich die Lücke schließen kann."

Die nächsten Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen Ende März in der Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30. März) an.