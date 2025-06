Medien: Gattuso wird italienischer Nationaltrainer

Gennaro Gattuso wird offenbar neuer Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft. Wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichten, soll der Weltmeister von 2006 in der kommenden Woche als neuer Coach der kriselnden Squadra Azzurra unterschreiben und damit Nachfolger von Luciano Spalletti werden. Demnach steht zunächst ein Einjahresvertrag für den früheren Mittelfeldspieler im Raum.

Gattuso trainierte unter anderem bereits seinen langjährigen Klub AC Mailand und die SSC Neapel, zuletzt stand er bei Hajduk Split in Kroatien an der Seitenlinie. Für den 47-Jährigen wäre es die erste Station als Nationalcoach.

Zuvor hatte Claudio Ranieri der Squadra Azzurra abgesagt. Auch Ex-Milan-Coach Stefano Pioli war für das Amt im Gespräch. Spalletti hatte nach dem 0:3-Fehlstart in die WM-Qualifikation in Norwegen selbst davon berichtet, dass er nach der Partie gegen Moldau entlassen werde. Der viermalige Weltmeister Italien mühte sich am Montag zu einem 2:0-Erfolg und fürchtet weiter um die dritte verpasste WM-Teilnahme in Folge.