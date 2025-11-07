Merz hebt verbindende Kraft des Fußballs hervor

Bundeskanzler Friedrich Merz hat zum Start des 45. Ordentlichen DFB-Bundestags die verbindende Kraft des Fußballs hervorgehoben. "Fußball eint, Fußball verbindet Menschen. Fußball integriert. Vor dem Ball sind alle gleich", sagte Merz in seiner digitalen Grußbotschaft.

Der CDU-Politiker konnte aus terminlichen Gründen am Freitag nicht persönlich nach Frankfurt/Main kommen. Der Fan von Borussia Dortmund lobte den Fußball und den Sport allgemein als "unersetzbare Quelle für Zusammenhalt und Miteinander in unserem Land". Der Sport sei "in der Bundesregierung so stark verankert wie nie zuvor".

Im Haushaltsentwurf der Bundesregierung sind im kommenden Jahr 357,5 Millionen Euro für den Sport eingeplant. Aus dem Sondervermögen des Bundes werden insgesamt eine Milliarde Euro bis 2029 bereitgestellt, um kommunale Sportstätten zu sanieren und zu modernisieren.