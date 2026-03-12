Messi verpasst Meilenstein - 0:0 in Nashville

Superstar Lionel Messi muss weiter auf sein 900. Karrieretor warten. Der 38-Jährige kam mit Inter Miami im Achtelfinal-Hinspiel des CONCACAF Champions Cup in der Nacht auf Donnerstag deutscher Zeit nicht über ein 0:0 bei Nashville SC hinaus.

Messi war am vergangenen Samstag in der Major League Soccer (MLS) durch seinen Treffer beim 2:1-Sieg über DC United weiter an den nächsten Meilenstein seiner Laufbahn herangerückt. Es war das 80. Tor für den Argentinier im Trikot von Miami, wo er seit 2023 spielt.

Für den FC Barcelona erzielte der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner einst 672 Tore, hinzu kommen 32 Treffer für Paris Saint-Germain. Für die argentinische Nationalmannschaft war der Weltmeister von 2022 115 Mal erfolgreich. Die nächste Gelegenheit für sein 900. Tor bietet sich Messi am Sonntag beim MLS-Ligaspiel gegen Charlotte. Das Champions-Cup-Rückspiel gegen Nashville findet am kommenden Donnerstag statt.