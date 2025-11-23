Milan stürzt in Inter von der Spitze - Roma vorn

Führungswechsel in der italienischen Serie A: Inter Mailand verspielte durch eine 0:1 (0:0)-Niederlage im Derby gegen die AC Mailand seine Spitzenposition. Die Lombarden fielen hinter den neuen Spitzenreiter AS Rom (3:1 bei US Cremonese), Milan sowie Titelverteidiger SSC Neapel (am Samstag 3:1 gegen Atalanta Bergamo) auf Rang vier zurück. Inters Rückstand auf die Roma beträgt drei Punkte.

Der frühere Dortmunder Christian Pulisic erzielte neun Minuten nach der Pause das entscheidende Tor für die Rossoneri. Inter musste damit seine schon vierte Saisonniederlage hinnehmen. Der Ex-Kölner Yann Bisseck saß bei Inter ebenso nur auf der Bank wie bei Milan der frühere Wolfsburger David Odogu.