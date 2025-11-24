MLS-Play-offs: Messi folgt Müller ins Halbfinale

Fußball-Weltstar Lionel Messi hat Inter Miami mit einer Gala ins Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga MLS geführt. Der 38 Jahre alte Argentinier erzielte beim 4:0 (1:0) beim FC Cincinnati den ersten Treffer (19.) selbst und bereitete alle anderen Tore vor.

Neben Messi waren Mateo Silvetti (57.) und Tadeo Allende (62., 74.) für Miami erfolgreich, das damit ins Finale der Eastern Conference vorstieß. Dort wartet am Samstag (22.00 Uhr) der New York City FC, der sich überraschend 1:0 (1:0) bei der topgesetzten Philadelphia Union mit dem deutschen Verteidiger Kai Wagner durchsetzte. Der Gegner von Thomas Müllers Vancouver Whitecaps im Endspiel der Western Conference wird in der Nacht auf Dienstag (4.00 Uhr) zwischen dem San Diego FC und Minnesota United ermittelt.

"Wir wissen, wozu Leo in der Lage ist, er zeigt es jedes Wochenende. Es ist eine Ehre und ein Privileg, nicht nur ihn, sondern die ganze Mannschaft zu trainieren", sagte Miamis Trainer Javier Mascherano: "Die Spieler haben unglaublichen Charakter gezeigt und praktisch das perfekte Spiel gespielt."