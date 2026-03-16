MLS: Startelf-Debüt und erste Niederlage für Werner

Timo Werner hat bei seinem Startelf-Debüt seine erste Niederlage mit den San Jose Earthquakes in der Major League Soccer (MLS) kassiert. Die Kalifornier unterlagen daheim gegen die Seattle Sounders 0:1 (0:1), der frühere Nationalstürmer Werner spielte bei San Joses erster Pleite im vierten Saisonspiel durch.

Paul Rothrock (20.) traf im mit 18.251 Zuschauern ausverkauften PayPal Park für die Gäste aus Seattle. Werner war bei seinen ersten beiden Einsätzen nach seinem Wechsel aus Leipzig in die USA eingewechselt worden und war jeweils an einem Tor beteiligt.