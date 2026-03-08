MLS: Viel Lob für Werner nach "Zuckerpass" zum Sieg

Mit einem "Zuckerpass" als Vorlage für das einzige Tor hat der eingewechselte Timo Werner die San Jose Earthquakes in der Major League Soccer (MLS) zum dritten Sieg im dritten Spiel geführt. San Jose gewann 1:0 (0:0) bei Philadelphia Union. Ousseni Bouda (59.) nutzte die starke Vorarbeit Werners, der zur zweiten Hälfte gekommen war.

"Timo ist ein Spieler mit großer Qualität. Wir wissen, dass er zukünftig nicht nur Vorlagen liefern, sondern auch Tore schießen wird. Wenn er fitter wird, wird er für uns ein kompletter Spieler sein", sagte San Joses Trainer Bruce Arena: "Er ist in kurzer Zeit ein Führungsspieler für unser Team geworden. Deshalb glaube ich, dass sehr viele positive Dinge vor ihm liegen."

Wie San Jose stehen auch die Vancouver Whitecaps bei drei Siegen aus drei Partien. Der Vorjahresfinalist mit dem früheren Nationalspieler Thomas Müller gewann 4:1 (1:0) bei Portland Timber. Müller spielte durch, war aber an keinem Treffer beteiligt. Marco Reus verlor mit Los Angeles Galaxy 1:4 (0:1) bei den Colorado Rapids. LA hat einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto.