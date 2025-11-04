Müller: Bayern "wohl heißestes Team in Europa"

Bayern-Ikone Thomas Müller sieht seinen Ex-Klub vor dem Topduell in der Champions League mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain als "wohl das heißeste Team in Europa. Nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von der Leistung. Dieser dominante Fußball macht richtig Spaß anzuschauen", schrieb der 36-Jährige in seinem Newsletter vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Er schaue trotz der Zeitverschiebung in Vancouver nach wie vor "so gut es geht Bayern-Spiele. Zum einen, weil ich dem FC Bayern in vielerlei Hinsicht tief verbunden bin. Ich habe weiterhin eine heiße Leitung zum Team. Zum anderen, um zu sehen, wo die Messlatte im internationalen Fußball hängt", so Müller. So habe etwa die erste Hälfte beim 2:1 gegen Dortmund "jedem Fußballfan ganz gut gezeigt, was Sache ist".

Besonders Torjäger Harry Kane hat es Müller angetan. "Dass er solche Zahlen auflegt, wundert mich nicht. Aber wie er das macht – als All-Around-Player verteidigt, Bälle verteilt, Steilpässe findet – echt beeindruckend", lobte der Weltmeister von 2014.

Er werde oft gefragt, ob Kane "der aktuell beste Spieler der Welt ist. In meiner Fußball-Welt gibt es DEN besten Spieler nicht – zu viele Faktoren spielen eine Rolle. Aber wenn es den besten Spieler gäbe, wäre er momentan ein ganz heißer Kandidat", schrieb Müller.

Der ehemalige Münchner steht derzeit mit den Vancouver Whitecaps in den Play-offs der Major League Soccer (MLS). Die Caps haben das Conference Halbfinale erreicht. "I'm ready for it. Es geht um die Sausage. Für mich persönlich läuft's richtig rund. Ich kann meine Qualitäten voll einbringen", so Müller: Seine physischen Daten seien "auf einem sehr guten Level, fast identisch mit denen der letzten 15 Jahre. Hat sich nix geändert. Somit, volle Kraft voraus, der Motor läuft."