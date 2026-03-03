Müller blickt mit gemischten Gefühlen auf WM-Chancen

Thomas Müller blickt mit gemischten Gefühlen auf die WM-Chancen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Wir haben eine Mannschaft, die absolut in der Lage ist, an einem guten Tag alle zu schlagen. Jetzt kommt die Kehrseite: Wir sind aktuell nicht in einer Phase unserer deutschen Fußballgeschichte, in der wir in ein Spiel gehen und sagen: Uns kann keiner schlagen. Diese Stabilität sehe ich nicht", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit MagentaTV.

Müller sieht aber vor dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19.Juli) durchaus "die Option nach oben". Und solange man die habe, "können wir hoffnungsvoll vor dem Fernseher sitzen". Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft in der Vorrunde auf die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Ecuador und WM-Neuling Curacao.

Favoriten sind für Müller neben Titelverteidiger Argentinien Frankreich und England, auch Nations-League-Sieger Portugal traut er viel zu. "Frankreich ist einer der offensichtlichen Favoriten – einfach mit dem Spielermaterial, das sie haben. Auch durch die Wandlung, die sie wieder vollzogen haben. Sie haben keinen Generationenwechsel, aber sind ein bisschen verjüngt und aufgefrischt", sagte der 36-Jährige, der das Turnier als Experte für MagentaTV gemeinsam mit Mats Hummels und Jürgen Klopp begleiten wird. "Ich bin aber gespannt und freue mich schon darauf, falls es mal unterschiedliche Ansichten geben wird. Ich bin gespannt, welche Zündschnur als erstes hochgeht. Ich tippe auf Kloppo", sagte Müller.